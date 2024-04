Nyon

EM 2024

Mehr als 100.000 EM-Tickets ab Donnerstag im Verkauf

Von dpa

i ARCHIV - In weniger als 50 Tagen startet die Europameisterschaft in Deutschland. Foto: Alexander Hassenstein/Getty-POOL/dpa

In weniger als 50 Tagen beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Am Donnerstag gibt es eine neue Chance auf Tickets. Fans müssen aber schnell sein.