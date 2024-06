Neuss

Nationalmannschaft

Lahm verteidigt Gündogan und Neuer gegen Kritik

Von dpa

i Nimmt Ilkay Gündogan und Towart Manuel Neuer gegen Kritik in Schutz: EM-Turnierdirektor Philipp Lahm. Foto: Fabian Strauch/dpa

Vor dem EM-Auftakt am Freitag gibt es Kritik an Kapitän Ilkay Gündogan und Torhüter Manuel Neuer. Der frühere Weltmeister Philipp Lahm hat keinerlei Zweifel an dem Duo.