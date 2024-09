Fußball, Nationalmannschaft, Nations League, Abschlusstraining vor dem Spiel in den Niederlanden, Deutschlands Niclas Füllkrug (M) zeigt neben Bundestrainer Julian Nagelsmann während des Abschlusstrainings in Amsterdam auf sein Bein. Füllkrug brach das Training ab. (zu dpa: «Füllkrug fällt gegen Holland aus und reist vorzeitig ab»)

Fußball, Nationalmannschaft, Nations League, Abschlusstraining vor dem Spiel in den Niederlanden, Deutschlands Niclas Füllkrug (M) zeigt neben Bundestrainer Julian Nagelsmann während des Abschlusstrainings in Amsterdam auf sein Bein. Füllkrug brach das Training ab. (zu dpa: «Füllkrug fällt gegen Holland aus und reist vorzeitig ab») Foto: Federico Gambarini/DPA

Amsterdam (dpa). Torjäger Niclas Füllkrug fällt für das Topspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Niederlande aus. Der 31 Jahre alte Angreifer kann wegen einer Achillessehnenreizung am linken Fuß am Abend (20.45 Uhr/RTL) in der Johan-Cruyff-Arena nicht mitwirken, wie der DFB wenige Stunden vor dem Anpfiff mitteilte.

Füllkrug hatte beim 5:0 zum Nations-League-Start gegen die Ungarn am vergangenen Samstag in Düsseldorf noch in der Startelf gestanden und das Führungstor erzielt. Es war sein 14. Tor im 22. Länderspiel. Beim Anschlusstraining am Montagabend in der Arena in Amsterdam hatte er noch einen Trainingsversuch mit einem blauen Tape am Unterschenkel unternommen, diesen aber frühzeitig abgebrochen. «Es steht noch nicht fest, ob er spielen kann», hatte Nagelsmann zuvor in der Pressekonferenz gesagt.

Füllkrugs sollte am Spieltag vorzeitig nach London zu seinem neuen Verein West Ham United zurückkehren. Gegen die Holländer dürfte nun Kai Havertz wieder als Mittelstürmer auflaufen. Gegen die Ungarn hatte er hinter Füllkrug in der Offensivreihe mit Jamal Musiala und Florian Wirtz gespielt. Diese neue Variante wollte Nagelsmann eigentlich nicht ändern.