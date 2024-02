Fußball Plus Zürich Finale der WM 2026 in New Jersey – Auftakt in Mexiko Die WM 2026 wird mit 104 Partien ein gigantisches Turnier. Nun gibt der Weltverband Details zum Spielplan bekannt. Auch die Orte für Finale und Eröffnungsspiel stehen fest. Von dpa

Zürich (dpa). Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey gespielt. Das gab der Weltverband FIFA in einer Show zur Veröffentlichung des Spielplans für das Turnier in gut zwei Jahren bekannt.Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni 2026 im Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt statt. Einen ...