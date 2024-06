Die Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist im vorletzten Test vor der Europameisterschaft nicht über ein 0:0 gegen die Ukraine hinausgekommen. Die Spieler in der Einzelkritik:

Nürnberg (dpa) – Neuer: Gelungenes Comeback im DFB-Tor nach 18 Monaten. Der 38-Jährige war da, wenn es nötig war, vor allem beim Schuss von Jaremtschuk (38.) und gegen Mudryk (60.). Hatte aber riesiges Abseits-Glück, als er weit aus dem Tor lief und fahrlässig klärte.

Kimmich: Der Bayern-Verteidiger hatte mit dem schnellen, technisch starken Mudryk einen starken Gegenspieler. Trat auch offensiv in Aktion, hatte eine gute Schusschance (87.).

Anton: Der Stuttgarter gab in Abwesenheit von Champions-League-Sieger Rüdiger sein Startelf-Debüt. Aufmerksam, zweikampfstark, eine gute Abwehralternative für die EM.

Tah: Der Leverkusener möchte seine starke Double-Saison mit einer Top-EM krönen. Im Zweikampf makellos. Etliche Ballgewinne. Zu Recht gesetzt im Abwehrzentrum.

Mittelstädt: Der Stuttgarter hat sich im Eiltempo hinten links etabliert. Musste den schnellen Zyhankow immer im Auge haben. Schoss vorne auch mal mit rechts gefährlich (10.).

Groß: Der ballsichere Brighton-Profi gab den Kroos-Ersatz – mit seinen Qualitäten. Klasse Flanke auf Gündogan (15.). Verzog, als er von Musiala freigespielt worden war (29.).

Andrich: Der Leverkusener schlug einige lange, öffnende Pässe. Bissig im Kampf um den Ball. Schlechter Freistoß aus zentraler Position (32.). Super Zuspiel auf Beier vorm Lattenschuss.

Musiala: Seine Einzelaktionen und Dribblings auf engstem Raum waren wirkungsvoll. Kam mehrfach zum Abschluss. Sein bester Versuch wurde zur Ecke abgefälscht (42.).

Gündogan: An früherer Wirkungsstätte agierte der Kapitän 45 Minuten sehr offensiv. Und mehrmals unglücklich im Strafraum, besonders bei einer großen Kopfballchance (15.).

Wirtz: Der Jungstar spielte nur die erste Hälfte. Hatte in den engen Räumen einige gute Aktionen. Wuchtiger Schuss (20.), gute Ablage auf Musiala (42.). Er versuchte sehr viel.

Havertz: Als spielender Neuner trat der Arsenal-Profi wenig in Erscheinung. Eng markiert von der ukrainischen Verteidigung. Ein Kopfball von ihm flog am Tor vorbei (53.). Danach raus.

Undav: Der Stuttgarter kam zur Pause für Gündogan – und trat gleich in Aktion mit einem abgeblockten Schuss (56.). In der Nachspielzeit hätte er fast noch das Siegtor gemacht.

Führich: Die Eins-gegen-eins-Stärke des Stuttgarters war nach der Pause gefragt. Auch er scheiterte mit einem Schuss am stark haltenden Trubin (78.).

Müller: Der Turnier-Routinier kam für Havertz und rückte in die Spitze. Stürzte im Strafraum, aber die Berührung war zu wenig für einen Elfmeter (73.).

Beier: Der Hoffenheimer war ganz nah dran am Traumdebüt. Schoss bei der ersten Aktion an die Latte (61.), scheiterte beim zweiten Mal am Torwart (63.). Empfahl sich für die EM.

Koch: Kam nach einer Stunde für Tah in die Abwehr und erledigte den Job im Zentrum bei den Konterangriffen der Ukrainer weitgehend unaufgeregt und verlässlich.

Pavlovic: Nach Beier kam auch der Bayern-Youngster in der 70. Minute noch zu seinem Länderspieldebüt im Mittelfeld.