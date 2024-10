DFB-Team startet mit Debütanten Nübel und Kleindienst

Anzeige

Zenica (dpa). Mit den Länderspiel-Debütanten Alexander Nübel im Tor und Tim Kleindienst im Sturm bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Nations-League-Spiel in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina. Bundestrainer Julian Nagelsmann bietet am Abend in der Startelf außerdem Bayern-Profi Serge Gnabry auf, der nach einigen Verletzungen erstmals in diesem Jahr für Deutschland aufläuft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen