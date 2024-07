Deutschland verbessert sich in FIFA-Ranking um drei Plätze

Anzeige

Zürich (dpa). Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich nach der Heim-EM mit dem Aus im Viertelfinale in der FIFA-Weltrangliste verbessert. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann klettert in dem Juli-Ranking nach den großen kontinentalen Turnieren um drei Positionen von Platz 16 auf Platz 13. Bei der EM schied Deutschland im Viertelfinale gegen den späteren Titelträger Spanien aus.

Zuvor hatte die DFB-Elf Schottland (5:1), Ungarn (2:0) sowie Dänemark (2:0) im Achtelfinale besiegt und gegen die Schweiz 1:1 gespielt. Auch Spanien machte nach der makellosen EM mit dem Finalsieg über England einen großen Sprung und verbesserte sich um fünf Positionen auf Rang drei. Angeführt wird das Ranking weiterhin von Weltmeister Argentinien. Das Team um Kapitän Lionel Messi gewann die Copa América und steht nun vor Frankreich, Spanien, England und Belgien an der Spitze.

Für das DFB-Team, das nun einen Triumph bei der WM 2026 in Nordamerika anpeilt, geht es im September mit den nächsten Partien der Nations League weiter. Am 7. September wartet in Düsseldorf ein Heimspiel gegen Ungarn. Drei Tage später gastiert die Nagelsmann-Elf bei EM-Halbfinalist Niederlande in Amsterdam.

