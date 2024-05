Bundeskanzler Scholz reist zu EM-Vorbereitungsspiel

ARCHIV - Bundeskanzler Olaf Scholz wird das EM-Vorbereitungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montag in Nürnberg gegen die Ukraine besuchen.

Berlin (dpa). Bundeskanzler Olaf Scholz besucht das vorletzte EM-Vorbereitungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montag in Nürnberg gegen die Ukraine.

Im Anschluss sei auch ein Treffen mit den Profis von Bundestrainer Julian Nagelsmann geplant, wie Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag ankündigte. Vor dem Anpfiff (20.45 Uhr) wird Scholz die Arena in München besuchen, wo am 14. Juni das Eröffnungsspiel von Deutschland gegen Schottland stattfindet.

Vor wenigen Tagen hatte bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das deutsche Team in dessen Trainingslager in Thüringen besucht. Scholz versicherte unterdessen, er wolle bei der Heim-EM möglich viele Spiele sehen – «mit Bratwurst und Bier im Garten».