Argentiniens geschlagener WM-Keeper würdigt Brehme

ARCHIV – Vergeblich hechtet der argentinische Torhüter Sergio Goycoechea 1990 in die richtige Ecke. Foto: Frank Leonhardt/dpa

Berlin (dpa). Argentiniens ehemaliger Fußball-Nationaltorwart Sergio Goycochea hat mit einer emotionalen Botschaft und Würdigung auf den Tod von Andreas Brehme reagiert.

Im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 hatte Brehme den Südamerikaner in der 85. Minute per Foulelfmeter überwunden, die deutsche Mannschaft gewann durch den Treffer das Finale mit 1:0 und damit den Titel.

«Das Schicksal wollte es, dass ich Dir Angesicht zu Angesicht im Finale gegenüberstand», erinnerte sich der mittlerweile 60 Jahre alte ehemalige Nationalkeeper der Argentinier in einem kurzen Video bei Instagram: «Was für ein Moment im wichtigsten aller Turniere.»

Brehmes Elfmeter habe Deutschland zum Weltmeister gemacht, betonte Goycochea, nachdem vier Jahre zuvor die Argentinier in Mexiko-City das WM-Endspiel gegen Deutschland gewonnen hatten. «Dieses wundervolle Universum des Fußballs, dieser schöne Sport hat einen seiner größten Protagonisten verloren», sagte Goycochea in Gedenken an Brehme, dessen Tod mit 63 Jahren am Dienstag bestätigt worden war.