Frankfurt/Main/Bremen

Frauenfußball

Wolfsburg-Pleite in Frankfurt – Bayern souverän

Von dpa

i Fußball, Frauen: Bundesliga, VfL Wolfsburg - Bayern München, 17. Spieltag, Volkswagen-Arena. Wolfsburgs Jule Brand (r) steht nach dem Tor zum 0:3 auf dem Spielfeld. (zu dpa: «Wolfsburg-Pleite in Frankfurt - Bayern souverän») Foto: Swen Pförtner/DPA

Der Pokalsieger verliert das Topspiel in Frankfurt überraschend deutlich und damit frühzeitig in der Saison den Anschluss an Meister Bayern München.