Wolfsburg bleibt dran – Klarer Sieg gegen RB Leipzig

Wolfsburg (dpa). Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben in Bundesliga ärgster Verfolger von Tabellenführer Bayern München. Durch das souveräne 4:0 (2:0) gegen RB Leipzig beträgt der Rückstand nach Abschluss des 15. Spieltages weiterhin nur ein Punkt.

Die Wolfsburger Treffer erzielten Marina Hegering (24. Minute), Jule Brand mit zwei Toren (40./89.) und Sveindis Jonsdottir (56.). «Die Überzeugung ist wieder da», sagte Doppeltorschützin Brand bei «Sport 1». Die Auftritte bei der geglückten Olympia-Qualifikation der Nationalmannschaft Ende Februar gaben Brand einen Schub.



«Sie weiß, dass es das eine oder andere Tor hätte mehr sein können. Ich freue mich für sie, dass sie in den Flow reinkommt, sagte VfL-Trainer Tommy Stroot über Brand, die einige Chancen ausließ. Am kommenden Samstag spielen die Leipzigerinnen als Tabellenzehnte beim FC Bayern, Wolfsburg reist zur Spitzenpartie am Freitag beim Tabellendritten und Brands Ex-Club 1899 Hoffenheim.