Das Logo der FIFA ist außen am Hauptsitz des Weltfußballverbandes zu sehen. Mehr als 100 Profifußballerinnen haben die FIFA dazu aufgefordert, den Sponsorenvertrag mit dem saudischen Ölkonzern Aramco zu beenden. (zu dpa: «Stoppt Saudi-Vertrag: Fußballerinnen schreiben Brief an FIFA») Foto: Ennio Leanza/DPA