Melanie Leupolz (l) vom FC Chelsea und Keira Walsh vom FC Barcelona kämpfen während des Halbfinal-Rückspiels der UEFA Women's Champions League an der Stamford Bridge um den Ball. Melanie Leupholz wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid. (zu dpa: «Melanie Leupolz wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid»)

Melanie Leupolz (l) vom FC Chelsea und Keira Walsh vom FC Barcelona kämpfen während des Halbfinal-Rückspiels der UEFA Women's Champions League an der Stamford Bridge um den Ball. Melanie Leupholz wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid. (zu dpa: «Melanie Leupolz wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid») Foto: Kieran Cleeves/DPA

Anzeige

London/Madrid (dpa) – Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid. Das teilten beide Vereine mit, machten aber keine Angaben zu den Ablösemodalitäten und zur Laufzeit von Leupolz' Vertrag in Madrid. Die 30-Jährige war zuvor vier Jahre in London aktiv, gewann in dieser Zeit neun Titel und brachte im Herbst 2022 einen Sohn zur Welt.

«Es ist ein großes Privileg, sich einem so großen Club anzuschließen», sagte Leupolz in einem Video auf der Webseite von Real Madrid. Sie wolle mit ihrer Erfahrung ihrem neuen Team helfen. «Ich kann es kaum abwarten, erstmals zu spielen», meinte die Olympiasiegerin von 2016.

Der Abschied aus London ist für die frühere Spielerin des FC Bayern München aber auch mit Wehmut verbunden. Der FC Chelsea sei für sie mehr als ein Fußball-Club. «Es ist eine Familie, und ich bin stolz, vier Jahre lang ein Teil davon gewesen zu sein», schrieb Leupolz bei X (vormals Twitter).