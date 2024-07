Letzter Olympia-Test für DFB-Frauen gegen Österreich

Anzeige

Hannover (dpa). Die deutschen Fußballerinnen absolvieren in Hannover gegen Österreich ihr letztes Länderspiel vor den Olympischen Spielen. In der EM-Qualifikation gegen das Austria-Team werden am Dienstag (19.00 Uhr/ARD) um die 40 000 Zuschauer erwartet. Bundestrainer Horst Hrubesch will dabei Kapitänin Alexandra Popp schonen.

Die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg fehlte zuletzt beim 0:3 in Island wegen einer Fußreizung. Nicht zum Einsatz kommt höchstwahrscheinlich auch Abwehrchefin Marina Hegering, die eine Wadenverletzung auskurieren musste. Dafür ist die zuletzt gelbgesperrte Lena Oberdorf dabei. Für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz ist die Hrubesch-Auswahl bereits qualifiziert.

Nach der ernüchternden Niederlage in Island hoffen die DFB-Frauen in Hannover auf ein Erfolgserlebnis, um mit Selbstvertrauen zu den Sommerspielen zu reisen. Das Nationalteam startet bei Olympia am 25. Juli in Marseille gegen den WM-Vierten Australien. Die weiteren Vorrunden-Gegner sind Rekord-Weltmeister USA am 28. Juli ebenfalls in Marseille und Sambia am 31. Juli in Saint-Étienne.