Kapitänin Renard fehlt Frankreich gegen DFB-Team

ARCHIV – Frankreichs Wendie Renard (r) wird das Spiel gegen die DFB-Auswahl verpassen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Paris (dpa). Wie aus dem veröffentlichten Kader hervorgeht, wird die Abwehrchefin wegen einer Oberschenkelverletzung nicht beim Spiel am 23. Februar (21.00 Uhr/ARD) in Lyon dabei sein. Dafür steht Stürmerin Delphine Cascarino erstmals nach ihrem im Mai erlittenen Kreuzbandriss wieder in dem 24-köpfigen Aufgebot.

Mit einem Sieg im Halbfinale gegen Frankreich hätte das DFB-Team das Olympia-Ticket sicher. Die beiden Finalisten qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich für Olympia. Sollten die Französinnen das deutsche Team besiegen, wäre auch der Dritte dabei und die DFB-Auswahl hätte noch eine zweite Chance gegen den Verlierer der Partie zwischen Weltmeister Spanien und den Niederlanden.

Das Spiel um Platz drei und das Finale finden am 28. Februar statt. Die Auswahl von Bundestrainer Horst Hrubesch muss dann in Sevilla oder Heerenveen antreten.