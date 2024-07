Anzeige

Marseille (dpa). Bundestrainer Horst Hrubesch hat bei den Olympischen Spielen seinen Nachfolger Christian Wück schon auf der Tribüne dabei. «Er wird bei allen drei Gruppenspielen dabei sein, aber nicht im Staff oder in unserer Gruppe eingebunden. Das ist mit Horst und uns ganz klar so besprochen», sagte DFB-Direktorin Nia Künzer vor der ersten Vorrundenpartie der deutschen Fußballerinnen gegen Australien am Donnerstag in Marseille der Deutschen Presse-Agentur.

Dass der 51 Jahre alte Wück, der im vergangenen Jahr die männliche U17 zum WM-Triumph geführt hatte, nach den Sommerspielen Hrubesch ablöst, steht bereits seit März fest. Der Ex-Profi wird sich in Frankreich aber abgesehen von seiner Rolle als Tribünengast vom Frauen-Nationalteam fernhalten. «Es ist ja nur professionell von Christian Wück, sich vorzubereiten und die Spiele zu sehen. Aber wir haben ja ein aktuelles Bundestrainer-Team», sagte Ex-Weltmeisterin Künzer.

Fußball, Frauen: EM-Qualifikation, Deutschland – Österreich, Liga A, Gruppe 4, 6. Spieltag, Heinz von Heiden-Arena. Nia Künzer, Sportdirektorin für Frauenfußball des Deutschen Fußball-Bundes, nach dem Spiel. Bundestrainer Horst Hrubesch hat bei den Olympischen Spielen seinen Nachfolger Christian Wück schon auf der Tribüne sitzen. (zu dpa: «Hrubesch-Nachfolger Wück bei Olympia auf der Tribüne») Foto: Sebastian Christoph Gollnow/DPA

Hrubesch hatte in einem «Sport Bild»-Interview erklärt: «Wir haben eine klare Abmachung: Er kann sich alle Spiele anschauen, das hat er bisher auch getan. Aber wir unterhalten uns dann, wenn das Turnier vorbei ist.» Die DFB-Frauen peilen eine Medaille in Paris an. Neben dem WM-Vierten aus Australien sind Rekordweltmeister USA am 28. Juli ebenfalls in Marseille und Sambia am 31. Juli in Saint-Étienne die Vorrundengegner.

Mit Hrubesch hören nach Olympia auch dessen Assistenten Britta Carlson und Thomas Nörenberg auf. Ersetzt werden sie durch die früheren Nationalspielerinnen Maren Meinert und Saskia Bartusiak.