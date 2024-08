Anzeige

Saint-Étienne (dpa) – Für Bundestrainer Horst Hrubesch ist Kanada als Viertelfinalgegner der deutschen Fußballerinnen bei den Olympischen Sommerspielen ein «Toplos». «Auf der einen Seite haben sie hier ein bisschen Schwierigkeiten gehabt», sagte der 73-Jährige mit Blick auf den Drohnen-Eklat der Nordamerikanerinnen in Frankreich. «Aber sie haben alle drei Spiele gewonnen. Und zum anderen sind sie Olympiasiegerinnen.»

Kanada hatte sechs Punkte in der Vorrunde abgezogen bekommen, schaffte es aber mit drei Siegen dennoch in die erste K.-o.-Runde. Vor der kanadischen Auftaktpartie gegen Neuseeland (2:1) hatte es einen Skandal gegeben, weil zweimal eine Drohne beim gegnerischen Training eingesetzt worden war.

Olympia, Fußball, Frauen, Sambia – Deutschland, Vorrunde, Gruppe B, 3. Spieltag im Geoffroy-Guichard-Stadion, Sambias Prisca Chilufya (vorn) wird von Deutschlands Alexandra Popp wattackiert. (zu dpa: «Hrubesch: «Aufgabe gegen Kanada schwer genug»») Foto: Silvia Izquierdo/DPA

Unter anderem wurde Nationaltrainerin Bev Priestman für ein Jahr von allen Fußball-Aktivitäten vom Weltverband FIFA gesperrt. Gegen den Abzug von sechs Punkten hatte Kanada vergebens Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof Cas eingelegt. «Die Aufgabe ist schwer genug. Aber wir freuen uns darauf», sagte Hrubesch nach dem 4:1 gegen Sambia in Saint-Étienne.

«Wir können eigentlich jeden schlagen»

Olympia, Fußball, Frauen, Sambia – Deutschland, Vorrunde, Gruppe B, 3. Spieltag im Geoffroy-Guichard-Stadion, der deutsche Cheftrainer Horst Hrubesch vor dem Spiel. (zu dpa: «Hrubesch: «Aufgabe gegen Kanada schwer genug»») Foto: Silvia Izquierdo/DPA

Seine Auswahl spielt nun am Samstag wieder in Marseille, wo die DFB-Frauen bereits ihre beiden ersten Gruppenspiele gegen Australien und die USA absolviert hatten, gegen die Goldmedaillengewinnerinnen von Tokio. Das deutsche Team, das 2016 in Rio de Janeiro den Olympia-Triumph gefeiert hatte, strebt eine Medaille an.

«Jetzt geht’s darum, fressen oder gefressen werden. Das sind mir eigentlich die liebsten Spiele», sagte Hrubesch nach dem Erreichen des «Minimalziels» und ergänzte: «Wir können eigentlich jeden schlagen – außer vielleicht Spanien und die USA. Das wird ein bisschen schwierig. Aber an einem guten Tag können wir auch die rausnehmen.» Die Spanierinnen sind als Weltmeisterinnen ins Turnier gegangen, die USA hatten die deutschen Frauen in der Vorrunde mit 4:1 geschlagen.