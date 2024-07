Hegering vor Australien-Spiel «voll dabei»

Anzeige

Marseille (dpa). Abwehrchefin Marina Hegering sieht sich nach einer längeren Auszeit einsatzbereit für den Olympia-Auftakt der deutschen Fußballerinnen. «Mir geht's gut. Ich bin voll dabei», sagte die 34-Jährige vom VfL Wolfsburg vor der ersten Vorrundenpartie der DFB-Frauen gegen Australien am Donnerstag (19:00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Marseille. Hegering war bei den beiden vergangenen Spielen in Island (0:3) und gegen Österreich (4:0) geschont worden, nachdem sie zuvor eine Wadenverletzung auskuriert hatte.

«Ich bin zu 100 Prozent im Mannschaftstraining, von daher bin ich ganz guter Dinge, dass das Turnier jetzt zur richtigen Zeit kommt», ergänzte die 37-fache Nationalspielerin. Hegering hat sich eine Muskelverletzung in der linken Wade Ende Mai im Spiel gegen Polen zugezogen und seither keine Spielpraxis. Danach strich sie ihren Urlaub und absolvierte eine Reha in Donaustauf.

Die Innenverteidigerin hatte in den vergangenen Jahren öfter mit Verletzungen zu kämpfen. Bei der WM 2023 reiste sie angeschlagen nach Australien und kam erst im letzten Vorrundenspiel zum Einsatz. Mit dem 1:1 gegen Südkorea war die deutsche Auswahl damals überraschend ausgeschieden.

Hegering sieht das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch gegen Australien gleich extrem gefordert. «Wir müssen von Anfang an hellwach sein. Die letzten Spiele war es ja schon so, dass wir das eine oder andere Gegentor bekommen haben», sagte sie. «Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Von daher gilt es, einhundert Prozent wach zu sein.»