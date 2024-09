Ex-Weltmeisterin Alex Morgan beendet Fußball-Karriere

Anzeige

Chicago (dpa). US-Stürmerin Alex Morgan beendet ihre Karriere als Profifußballerin. Neben ihrem Rücktritt verkündete die zweimalige Weltmeisterin bei Instagram auch, dass sie zum zweiten Mal schwanger sei. 2020 brachte die 35 Jahre alte Morgan bereits eine Tochter zur Welt. Ihr letztes Spiel wird die Weltklasse-Stürmerin am Sonntag für ihren Club San Diego Wave in der US-Profiliga NWSL bestreiten.

2015 und 2019 hatte Morgan mit den US-Fußballerinnen den WM-Titel geholt, 2019 in Frankreich führte sie das Team um den damaligen Topstar Megan Rapinoe als Kapitänin an. 2012 gewann sie zudem olympisches Gold. In 224 Länderspielen erzielte Morgan 123 Tore und gab 53 Vorlagen.

Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.

Morgan debütierte 2009 im US-Team

«Ich bin in diesem Team aufgewachsen, es war so viel mehr als nur Fußball», sagte Morgan in einer Verbandsmitteilung über ihre Zeit im US-Team, für das sie 2009 als 20-Jährige debütiert hatte. Ihr letztes Spiel für die Nationalelf bestritt sie am 4. Juni gegen Südkorea, dem Team der US-Olympiasiegerinnen in Frankreich gehörte sie nicht an.