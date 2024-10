Fußball: DFL-Supercup, Bayern München - Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb wärmt sich vor dem Spiel auf. Die 45-Jährige hofft auch nach der EM auf gute Stimmung innerhalb der Gesellschaft. (zu dpa: «Ex-Schiedsrichterin Steinhaus-Webb wird FIFA-Funktionärin»)

Fußball: DFL-Supercup, Bayern München - Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb wärmt sich vor dem Spiel auf. Die 45-Jährige hofft auch nach der EM auf gute Stimmung innerhalb der Gesellschaft. (zu dpa: «Ex-Schiedsrichterin Steinhaus-Webb wird FIFA-Funktionärin») Foto: Sven Hoppe/DPA

Berlin (dpa). Bibiana Steinhaus-Webb übernimmt beim Fußball-Weltverband eine maßgebliche Rolle. Die 45-Jährige wurde als «Leiterin der Frauenabteilung der FIFA-Schiedsrichtersubdivision» präsentiert. «Ich freue mich sehr, zur FIFA zu stoßen und zur kontinuierlichen Förderung des Frauenschiedsrichterwesens beizutragen», erklärte Steinhaus-Webb. «Ich fühle mich sehr geehrt, meine Erfahrung einzubringen und Schiedsrichterinnen weltweit zu unterstützen.»Zuletzt war Steinhaus-Webb, die immer noch als bislang einzige Schiedsrichterin in der Männer-Bundesliga pfiff, als TV-Expertin in der ARD tätig. In ihrer neuen Funktion soll Steinhaus-Webb die Entwicklung des Frauenschiedsrichterwesens auf allen Stufen zusammen mit den FIFA-Mitgliedsverbänden und den Konföderationen beaufsichtigen und fördern.

Der Vorsitzende der FIFA-Schiedsrichterkommission, Pierluigi Collina, erklärte in der Verbandsmitteiung: «Mithilfe Bibianas herausragender Erfahrung als Wegbereiterin im Fußball und ihres tiefen Verständnisses der aktuellen Herausforderungen der Schiedsrichterinnen können wir die nächste Generation weiblicher Elite-Spieloffizieller ausbilden.»