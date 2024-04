Ex-Nationalspielerin Huth bleibt weiteres Jahr in Wolfsburg

Ihre Karriere in der DFB-Auswahl hat Svenja Huth beendet. Im Club geht es aber weiter.

Wolfsburg (dpa). Gut drei Wochen nach ihrem Rücktritt aus dem Nationalteam hat Svenja Huth ihren Vertrag beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg verlängert. Wie der Tabellenzweite mitteilte, bleibt die 33 Jahre alte Mittelfeldspielerin nun bis zum Sommer 2025 bei dem Club. Sie habe ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert.

«Gesamtpaket» in Wolfsburg passt

Huth war 2019 vom 1. FFC Turbine Potsdam nach Wolfsburg gewechselt und hat seither zwei deutsche Meistertitel sowie viermal den DFB-Pokal gewonnen. Mitte März hatte sie nach 88 Länderspielen ihre Karriere in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beendet, obwohl sie mit dem Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch die Qualifikation für die Olympischen Spiele geschafft hatte.

Im Club hingegen bleibt die Kapitänin weiter am Ball. «Das Gesamtpaket passt hier einfach für mich. Ich fühle mich sowohl sportlich als auch privat mit meiner Familie sehr wohl», sagte sie über ihre Vertragsverlängerung. Für Sportdirektor Ralf Kellermann ist Huth «ein zentraler Eckpfeiler in unserem Spiel und hat das in den vergangenen Wochen einmal mehr unter Beweis gestellt».