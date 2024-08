Vor den Olympischen Sommerspielen, Olympia Paris 2024, Fußball, Frauen, Deutschland - Australien, Vorrunde, Gruppe B, Spieltag 1, die deutschen Spielerinnen haben vor dem Spiel Aufstellung für ein Mannschaftsfoto genommen, dabei halten sie ein Trikot der verletzten Mitspielerin Lena Oberdorf in die Höhe. (zu "DFB-Frauen zeigen Trikot der verletzten Oberdorf") (zu dpa: «DFB-Frauen: Wück-Heimpremiere in Duisburg gegen Australien»)

Vor den Olympischen Sommerspielen, Olympia Paris 2024, Fußball, Frauen, Deutschland - Australien, Vorrunde, Gruppe B, Spieltag 1, die deutschen Spielerinnen haben vor dem Spiel Aufstellung für ein Mannschaftsfoto genommen, dabei halten sie ein Trikot der verletzten Mitspielerin Lena Oberdorf in die Höhe. (zu "DFB-Frauen zeigen Trikot der verletzten Oberdorf") (zu dpa: «DFB-Frauen: Wück-Heimpremiere in Duisburg gegen Australien») Foto: Daniel Cole/DPA

Frankfurt/Main (dpa) – Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen wird die Frauenfußball-Nationalmannschaft sich erstmals in Duisburg den Fans präsentieren. Wie der Deutsche Fußball-Verband (DFB) am Mittwoch bekanntgab, trifft die Mannschaft des neuen Bundestrainers Christian Wück am 28. Oktober in der Schauinsland-Reisen-Arena in einem Testspiel auf Australien.

Tickets können ab dem 3. September im DFB-Ticketportal erworben werden. In Paris hatte die DFB-Auswahl zum Auftakt Australien mit 3:0 geschlagen. Drei Tage vor der Partie in Duisburg tritt das deutsche Team unter dem neuen Coach im Londoner Wembley-Stadion gegen England an.