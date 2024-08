Deutsche Fußballerinnen gegen Spanien um Olympia-Bronze

Anzeige

Lyon (dpa). Die deutschen Fußballerinnen spielen bei den Olympischen Spielen gegen die spanischen Weltmeisterinnen um Bronze. Die Spanierinnen unterlagen Brasilien im zweiten Halbfinale in Marseille mit 2:4 (0:2). Brasilien spielt am Samstag in Paris gegen Deutschland-Bezwinger USA um den Olympiasieg.

Die Brasilianerinnen gingen schon früh in Führung. Die Spanierin Irene Paredes traf in der sechsten Minute ins eigene Tor. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Gabi Portilho auf 2:0 (45.+4). Die weiteren Treffer der Südamerikanerinnen erzielten Adriana (72.) und Kerolin (90.+1). Für Spanien traf Salma Paralluelo (90.+12), die Brasilianerin Duda erzielte ein Eigentor (85.).

Das Spiel um Platz drei bestreitet die deutsche Mannschaft wie schon das gegen die USA mit 0:1 nach Verlängerung verlorene Halbfinale in Lyon. Die Partie findet am Freitag um 15.00 Uhr statt.