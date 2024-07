Fußball, Frauen, EM 2022, England - Deutschland, Finale, Wembley Stadion: Deutschlands Klara Bühl (l-r), die erst zum Finale wieder negativ auf Corona getestet wurde, Alexandra Popp, Lena Sophie Oberdorf und Kathrin Hendrich stehen nach dem Spiel zusammen. (zu dpa: «Auftakt für Wück: DFB-Frauen in London gegen England»)

Fußball, Frauen, EM 2022, England - Deutschland, Finale, Wembley Stadion: Deutschlands Klara Bühl (l-r), die erst zum Finale wieder negativ auf Corona getestet wurde, Alexandra Popp, Lena Sophie Oberdorf und Kathrin Hendrich stehen nach dem Spiel zusammen. (zu dpa: «Auftakt für Wück: DFB-Frauen in London gegen England») Foto: Sebastian Christoph Gollnow/DPA

London (dpa). Beim ersten Testspiel nach Olympia wartet auf Deutschlands Fußballerinnen mit dem neuen Bundestrainer Christian Wück eine brisante Revanche. Das DFB-Team tritt am 25. Oktober (20.30 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion gegen Europameister England an, wie der Verband mitteilte. Die Neuauflage des EM-Endspiels von 2022 wird in der ARD übertragen. Damals hatte das deutsche Team vor 87.192 Zuschauern unglücklich mit 1:2 nach Verlängerung verloren.

Derzeit ist das Team um Kapitänin Alexandra Popp bei den Olympischen Spielen in Frankreich aktiv. Auf das starke 3:0 zum Auftakt gegen Australien folgte eine deutliche 1:4-Niederlage gegen die USA. Am Mittwoch (19.00 Uhr/ARD und Eurosport) wartet das dritte Gruppenspiel gegen Außenseiter Sambia. Für Trainer-Routinier Horst Hrubesch ist es das letzte Turnier, im Anschluss übernimmt Nachfolger Wück. Die EM 2025 findet in der Schweiz statt.

