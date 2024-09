Torhüterin Almuth Schult hat drei Kinder. Nun spielt sie für Kansas City Current in den USA, vor allem um Familie und Fußball besser miteinander vereinen zu können.

Almuth Schult, Torhüterin des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, lächelt im VfL-Stadion in die Kamera. (zu dpa: «Almuth Schult wechselt wegen ihrer Familie zu Kansas»)

Kansas (dpa). Die ehemalige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult ist ihrer Familie zuliebe vom Hamburger SV nach Amerika zu den Kansas City Currents gewechselt. Im Interview der «Bild am Sonntag» erzählt Schult, Fußball sei in den USA am einfachsten mit der Familie zu Vereinen. Die National Women’s Soccer League (NWSL) sei diesbezüglich führend auf der Welt.

Schult lobt dabei die vielen Annehmlichkeiten, die der Club Müttern bietet. Angefangen von einem Mindestlohn für Spielerinnen, der jährlich steigt, bis hin zu einem Sonderurlaub für Frauen, die ihre Eizellen für eine spätere Schwangerschaft einfrieren lassen wollen. Derzeit liege das Jahresgehalt laut Schulte bei ca. 38.000 Euro. Bis 2030 soll die Summe auf 75.000 Euro steigen. Für Mütter ist das Gehalt im Verein am höchsten. Zusätzlich dürfen die Fußball-Frauen ihre Kinder mit zum Training oder den Spielen mitnehmen.