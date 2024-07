Plus Düsseldorf

Xhaka und Shaqiri können nicht helfen – Schweizer scheitern knapp

i Verletzt und enttäuscht: Granit Xhaka. Foto: Arne Dedert/dpa

Es hätte die Szene dieses Spiels, vielleicht sogar des gesamten Turniers werden können. In der 117. Minute, also weit in der Verlängerung des EM-Viertelfinales gegen England, probierte der eingewechselte Schweizer Xherdan Shaqiri, einen Eckball direkt zu verwandeln.