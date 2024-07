Herzogenaurach

EM-Viertelfinale

«Wusiala» oder «Wamal» – das Kräftemessen der Jungstars

Von dpa

i Fußball, UEFA Euro 2024, EM, Deutschland - Schottland, Vorrunde, Gruppe A, Spieltag 1, Fußball Arena München, Deutschlands Florian Wirtz (l)jubelt nach dem Tor zum 1:0 mit Deutschlands Jamal Musiala. Lothar Matthäus fordert, dass der FC Bayern Wirtz holen soll. (zu dpa: ««Wusiala» oder «Wamal» - das Kräftemessen der Jungstars») Foto: Sven Hoppe/DPA

Musiala und Wirtz kontra Williams und Yamal – ein Jungstar-Duell rückt vor dem EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien in den Fokus. So jung – und schon so gut. Welches Duo jubelt in Stuttgart?