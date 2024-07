Jill Scott (l-r), der britische Prinz William, Ollie Watkins und Harry Kane gehen während eines Besuchs im St. George's Park, wo Prinz William die englische Männerfußballmannschaft im Vorfeld der UEFA Euro 2024 trifft. Prinz William wird am Sonntag auch beim EM-Finale zwischen England und Spanien sein. (zu dpa: ««Wir glauben an euch»: Prinz Williams Botschaft vor Finale»)

Jill Scott (l-r), der britische Prinz William, Ollie Watkins und Harry Kane gehen während eines Besuchs im St. George's Park, wo Prinz William die englische Männerfußballmannschaft im Vorfeld der UEFA Euro 2024 trifft. Prinz William wird am Sonntag auch beim EM-Finale zwischen England und Spanien sein. (zu dpa: ««Wir glauben an euch»: Prinz Williams Botschaft vor Finale») Foto: Paul Cooper/DPA

Anzeige

London (dpa). Prinz William und seine Frau Kate haben Englands Fußball-Nationalmannschaft viel Erfolg für das EM-Endspiel gegen Spanien gewünscht. «Wir sind so stolz auf euch alle, nur noch ein letzter Push, um den Job zu beenden! Geht raus und zeigt der Welt, was in euch steckt. Wir glauben an euch», schrieben der Prinz und die Prinzessin von Wales am Samstag auf der Plattform X.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Der britische Thronfolger wird am Sonntag persönlich beim EM-Finale im Berliner Olympiastadion sein (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Der 42-jährige William ist der älteste Sohn von König Charles III. Bei dieser Europameisterschaft schaute er sich bereits das Vorrundenspiel zwischen England und Dänemark sowie das Viertelfinale zwischen England und der Schweiz live im Stadion an.