Vorteil Deutschland: Im Elfmeterschießen besser als Spanien

ARCHIV - Torhüter Bodo Illgner (vorn) pariert den vom englischen Abwehrspieler Stuart Pearce getretenen Elfmeter. Damit ist die deutsche Fußballnationalmannschaft beim Stand von 3\3 im Elfmeterschießen mit England im Vorteil. Sie gewinnt am 04.07.1990 im Turiner Stadion delle Alpi das Halbfinalspiel der Fußball-WM am Ende mit 4\3. Nach der Verlängerung hatte es 1\1 gestanden. Deutschland hat eine hervorragende Bilanz im Elfmeterschießen bei großen Turnieren.