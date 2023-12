EURO 2024 Plus Hamburg Vor EM-Auslosung: Deutscher Titel-Optimismus im Keller Vor der EM-Auslosung ist das Vertrauen in die Nationalmannschaft abgestürzt. Den Titel 2024 traut der DFB-Elf nur noch eine Mini-Minderheit zu. Und in der Elbphilharmonie drohen richtige Brocken. Von dpa

Hamburg (dpa). Die allermeisten Deutschen halten es für unrealistisch, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14. Juli 2024 in Berlin den EM-Sieg mit der Fußball-Nationalmannschaft feiert. Wenn der DFB-Elf am Samstag in der Elbphilharmonie in Hamburg die EM-Vorrundengegner zugelost werden, ist das sportliche Vertrauen nach den vielen Enttäuschungen der jüngeren Vergangenheit ...