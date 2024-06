Vor Achtelfinale: England trainiert ohne drei Stammkräfte

Anzeige

Blankenhain (dpa). Mitfavorit England hat nach der durchwachsenen Vorrunde auch mit Personalsorgen zu kämpfen. Beim Training in Blankenhain fehlten gleich drei Stammspieler.

Phil Foden befindet sich weiter in Großbritannien, der Offensivstar und seine Partnerin erwarten nach übereinstimmenden Medienberichten ihr drittes Kind. Auch Declan Rice und Kieran Trippier konnten die Einheit von Trainer Gareth Southgate nicht absolvieren, sie arbeiteten stattdessen individuell.

England trifft im Achtelfinale am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Gelsenkirchen auf die Slowakei. Die Gruppe C hatten die Three Lions zwar gewonnen, dabei aber nur zwei Tore erzielt. Southgate hat in den drei Spielen kaum Personalwechsel vorgenommen und hält bislang treu an seinen Stammkräften fest.

Das könnte sich angesichts drohender Ausfälle nun ändern. Kandidaten für die erste Elf sind Kobbie Mainoo und Cole Palmer, die als Einwechselspieler überzeugen. Fällt Trippier links hinten aus, könnte der lange verletzte Luke Shaw nach über einem Jahr sein England-Comeback geben. Ein Ausfall von Rice wäre besonders gravierend. Jude Bellingham dürfte in diesem Fall vom offensiven ins defensive Mittelfeld rutschen.