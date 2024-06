Vogts: Mit richtiger Einstellung kommt DFB-Elf weiter

Anzeige

Düsseldorf (dpa) – Der frühere Bundestrainer Berti Vogts zeigt sich vor dem EM-Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag zuversichtlich, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die nächste Runde einzieht.

«Deutschland wird mit seiner Qualität auch gewinnen – wenn es mit der 100 Prozent richtigen Einstellung in das Spiel geht», schrieb der 77-Jährige in seiner Kolumne für die «Rheinische Post». Das 1:1 gegen die Schweiz am letzten Gruppenspieltag sei ein «wichtiger Warnschuss» gewesen, erklärte er.

Wie so viele Experten ist auch Vogts vom Auftreten der englischen Nationalmannschaft bislang enttäuscht. «Was sie gezeigt hat, war kein englischer Fußball, wie ich ihn mag und wie man ihn aus der Premier League kennt: voller Dynamik, voller Tempo, voller Leidenschaft. Natürlich ist es schön, Tore zu verhindern, aber es geht nun mal vor allem darum, welche zu erzielen. Was England bisher gezeigt hat, ist mir zu pragmatisch.»

Dennoch wäre es aus Sicht von Vogts «fatal», die Engländer in der K.-o.-Phase abzuschreiben. «Das gilt ebenso für Frankreich, Portugal und Italien, die ebenfalls einiges schuldig geblieben sind – aber sie alle sind noch dabei und gehören für mich neben den starken Spaniern weiter zu den Teams, die unserer Mannschaft den Titel streitig machen können.»