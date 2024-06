Plus Koblenz

Viel Lob und noch mehr Adidas – Das Imperium am Rande der Stadt

i Klaus Reimann Foto: Jens Weber/MRV

Einem Platz auf diesem Globus paradiesische Zustände zu bescheinigen, an dem der Mensch arbeiten muss, ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Nein, in solchen Fällen sollte nüchterne Sachlichkeit walten – was ein Lob für die Ausgestaltung dieses Bereiches nicht ausschließt.