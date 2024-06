Zeist

EURO 2024

Verbruggen bei EM Nummer eins im Oranje-Team

Von dpa

i Bart Verbruggen ist die Nummer eins im niederländischen Tor. Foto: Koen Van Weel/ANP/dpa

Die Niederlande gehen mit einem sehr jungen Torwart in die EM. Der Auserwählte spielt aber immerhin in der Premier League und damit in der stärksten Liga der Welt.