Ungarn-Trainer sieht Deutschland und Schweiz als Favoriten

Anzeige

Köln (dpa). Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi hat EM-Gastgeber Deutschland und der Schweiz die Favoritenrolle in der Vorrundengruppe A zugeschoben. Nach der Papierform sollten sich beide Teams für das Achtelfinale qualifizieren, sagte der 59 Jahre alte Italiener vor dem Auftaktspiel der Magyaren gegen die Schweiz am Samstag (15.00 Uhr/MagentaTV) in Köln in einem Interview auf der UEFA-Webseite.

Sein Team sieht er im Kampf um Platz drei auf Augenhöhe mit Schottland. «Unser Traum und Ziel – eine Mischung aus beidem – ist es, ins Achtelfinale zu kommen. Wir haben bewiesen, dass wir jedes Team besiegen können. Aber wir sind uns auch bewusst, dass wir gegen jedes Team verlieren können», sagte Rossi und fügte hinzu: «Wir wollen unsere Fans glücklich und stolz auf uns machen.» Ungarn ist am kommenden Mittwoch in Stuttgart zweiter Gruppengegner der DFB-Auswahl.