Fußball: EM, Serbien - England, Vorrunde, Gruppe C, 1. Spieltag. Plastikbecher liegen auf der Wiese der Trabrennbahn in Gelsenkirchen verteilt. War die EM wirklich so nachhaltig, wie die UEFA behauptet? Die Deutsche Umwelthilfe übt jedenfalls Kritik. (zu dpa: «Umwelthilfe beklagt mangelnde Nachhaltigkeit bei der EM») Foto: Fabian Strauch/DPA