Plus Frankfurt/Main Fußball-Europameisterschaft Tickets, TV, Testspiele: Fragen und Antworten zur Fußball-EM Von dpa i ARCHIV - Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dem EM-Pokal bei der Gruppenauslosung. Foto: Christian Charisius/dpa Lesezeit: 3 Minuten Keine dreieinhalb Monate sind es mehr bis zur Heim-EM. Kann ich noch Tickets kaufen? Wann stehen die letzten EM-Teilnehmer fest? Die dpa beantwortet diese und weitere wichtige Fragen zum Turnier.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Gruppen sind ausgelost, die meisten Tickets vergeben, die Vorbereitung nimmt immer konkretere Formen an: 100 Tage sind es an diesem Mittwoch noch bis zum Eröffnungsspiel bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wichtige Fragen und Antworten vor dem großen Heimturnier vom 14. Juni bis zum 14. Juli:Kann ich ...