Superstar Kane nach Final-Niederlage: «Werden uns aufraffen»

Ein großer Titel bleibt Harry Kane auch im zweiten EM-Finale verwehrt. Am Tag danach wendet sich der Stürmer an die Fans.

Berlin (dpa). Englands Stürmerstar Harry Kane richtet am Tag nach dem verlorenen EM-Finale den Blick nach vorn. «Letztendlich haben wir unser Ziel verfehlt und müssen damit leben, aber wie immer werden wir uns aufraffen, den Staub von uns abklopfen und bereit sein, wieder im Trikot Englands zu kämpfen», schrieb der 30 Jahre alte Angreifer vom FC Bayern München bei X. «Vielen Dank an alle Fans, die an uns geglaubt und uns bis zum Schluss unterstützt haben!»

Trotzdem machte der Kapitän der Three Lions kein Geheimnis aus der Enttäuschung über die Endspiel-Niederlage gegen Spanien (1:2) in Berlin. «Wir sind untröstlich, dass wir nicht das erreichen konnten, wofür wir so hart gearbeitet haben», schrieb er. «Es war ein langes, hartes Turnier und ich bin sehr stolz auf die Jungs und das Team, dass sie es bis ins Finale geschafft haben.»

Kane war bei der EM mit drei Treffern zwar einer der besten Torschützen, konnte aber nur selten überzeugen. Das hatte zu Diskussionen über seine Aufstellung und eine mögliche Verletzung geführt.