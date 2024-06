Starker Mbappé führt Frankreich zu Sieg im EM-Test

Anzeige

Metz (dpa). Die Titelanwärter Frankreich, Belgien und Spanien haben sich mit souveränen Pflichtsiegen in ihren vorletzten Testspielen auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland eingestimmt. Die Franzosen um den starken Kylian Mbappé setzten sich mit 3:0 (1:0) gegen Luxemburg durch.

Im ersten Spiel nach seinem Wechsel zu Real Madrid legte Superstar Mbappé das erste Tor durch den früheren Frankfurter Randal Kolo Muani (43. Minute) auf. Der Ex-Bielefelder Jonathan Clauss (70.) erhöhte gegen den harmlosen Außenseiter, der in den Playoffs für die EM gescheitert war. Mbappé (86.) setzte noch den Schlusspunkt. Frankreich trifft in der EM-Generalprobe am Sonntag auf Kanada – in der Vorrunde bekommt es die Équipe Tricolore mit Österreich, den Niederlanden und Polen zu tun.

De Bruyne trifft bei Jubiläum

Auch Belgien ließ phasenweise beim 2:0 (1:0) gegen Montenegro den letzten Glanz noch vermissen. Der frühere Bundesligaprofi Kevin De Bruyne traf in seinem 100. Länderspiel zur Führung (44. Minute) für das Team von Trainer Domenico Tedesco. Leandro Trossard (90.+3) sorgte kurz vor Schluss per Foulelfmeter für den Endstand. Belgien geht als Favorit in die Gruppenphase gegen die Slowakei, Rumänien und die Ukraine.

Hattrick von Spaniens Oyarzabal

Spanien drehte beim 5:0 (1:0) gegen Andorra in der zweiten Halbzeit auf. Nach dem 1:0 durch Ayoze (24.) schaffte Mikel Oyarzabal (53./66./73.) binnen 20 Minuten einen Hattrick. Ferran Torres (81.) erzielte noch den fünften spanischen Treffer. Der dreimalige Europameister testet am Samstag noch gegen Nordirland, in der Vorrunde geht es gegen Kroatien, Italien und Albanien.