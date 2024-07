Spaniens Jungstar Lamine Yamal ist einer der auffälligsten Spieler der EM. Im Finale trägt er sich mehrmals in die Geschichtsbücher ein.

Fußball: EM, Spanien - England, Finalrunde, Finale, Olympiastadion Berlin, Spaniens Lamine Yamal beim Aufwärmen vor dem Spiel. (zu dpa: «Spanier Yamal jüngster Spieler in einem EM-Finale») Foto: Michael Kappeler/DPA

Berlin (dpa). Spaniens Jungstar Lamine Yamal hat im EM-Finale den nächsten Rekord geknackt. Einen Tag nach seinem 17. Geburtstag lief der Angreifer vom FC Barcelona im Berliner Olympiastadion gegen England von Beginn an auf und ist damit nun der jüngste Spieler, der je in einem EM-Finale gespielt hat. Der bisherige Rekordhalter, Portugals Renato Sanches, war 18 Jahre und 328 Tage alt, als er beim Überraschungssieg gegen Frankreich bei der EM 2016 im Finale zum Einsatz kam.

Yamal war schon beim Auftaktsieg der Spanier gegen Kroatien (3:0) in Berlin zum jüngsten Spieler der EM-Geschichte geworden. Mit seinem Traumtor im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) wurde er auch jüngster Torschütze.

Stiftung von Pelé beglückwünscht Yamal

Dazu übertrumpfte er auch die brasilianische Legende Pelé erneut. Kein Spieler war bei einem Einsatz in einem Endspiel bei EM- oder WM-Turnieren jünger als Yamal. Der 2022 gestorbene Pelé war 17 Jahre und 249 Tage alt, als er beim 5:2-Sieg Brasiliens gegen Schweden im Finale der Weltmeisterschaft 1958 zwei Tore erzielte.

Die Stiftung des Brasilianers zollte dem Spanier schon in den vergangenen Tagen Respekt, als er einige von Pelés Rekorden bei großen Turnieren brach. «Die Pelé-Stiftung gratuliert Lamine Yamal zu diesem bedeutenden Erfolg in seiner Karriere und hofft, dass dies erst der Anfang einer erfolgreichen Reise ist», hieß es bei Instagram.

Yamal debütierte bereits mit 15 für Barcelona in der ersten spanischen Liga und stieg im vergangenen Jahr beim 7:1 gegen Georgien mit 16 Jahren und 57 Tagen zum jüngsten Debütanten und Torschützen in der spanischen Nationalmannschaft auf. Sein Vertrag in Barcelona läuft bis 2026, die Ausstiegsklausel soll bei einer Milliarde Euro liegen.