Spaniens vorläufiger EM-Kader mit Olmo und Grimaldo Von dpa Spanien bestreitet sein erstes Spiel bei der EM am 15. Juni in Berlin gegen Kroatien. Spanien ist bei der EM in Deutschland einer der Favoriten. Trainer de la Fuente gibt die Namen der Spieler bekannt, mit denen «La Roja» zum vierten Mal Europameister werden will.

Madrid (dpa). Der FC Barcelona und Real Sociedad San Sebastián sind mit jeweils fünf Profis die am stärksten vertretenen Vereine im vorläufigen erweiterten EM-Kader der spanischen Fußball-Nationalmannschaft. Nationaltrainer Luis de la Fuente gab die Namen der 29 von ihm nominierten Spieler am Sitz des spanischen Verbandes RFEF in Las Rozas ...