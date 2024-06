Spalletti und die «Jacke aus der Horror-Galerie»

Anzeige

Dortmund (dpa). Eine blaue Baumwolljacke mit Verbands-Wappen, darunter ein hellblaues Hemd und eine dunkelblaue Krawatte: Die Anzüge des italienischen Fußball-Nationalteams für die EM in Deutschland wurden von Emporio Armani entworfen und sollen an die der Auswahl aus dem Jahr 1928 erinnern.

Vielen Fans der Squadra Azzurra gefällt das Outfit für das Turnier aber überhaupt nicht. Vor allem ein Detail sorgte beim 2:1-Auftakterfolg gegen Albanien für reichlich negative Kommentare in den sozialen Netzwerken.

Auf der Rückseite der Jacke prangt in riesigen Großbuchstaben der Schriftzug «Italia» – aus Sicht vieler Zuschauer ein modischer Fauxpas. «Die Jacke von Spalletti stammt aus der Horrorgalerie italienischer Schneiderkunst», schrieb ein Nutzer auf X über das Kleidungsstück, das Nationaltrainer Luciano Spalletti während der Partie in Dortmund trug. «Ich glaube, dass ich in meinem Leben noch nie etwas Hässlicheres gesehen habe, als diese Jacke mit der Aufschrift Italia», kommentierte ein anderer Nutzer.

Aber auch Farbe, Stoff und Schnitt des Outfits überzeugten viele Fußball-Fans nicht, dabei gelten die Italiener doch als besonders stilsicher. «Diese Jacke schmeichelt Spalletti nicht, vermutlich schmeichelt sie niemandem», hieß es in einem Kommentar. Ein anderer Nutzer fragte in den sozialen Medien: «Aber was für eine Jacke haben sie Spalletti da angezogen? Das sieht mehr aus wie ein Morgenrock.»