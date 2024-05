Plus Hamburg

Fußball-EM

Sommermärchen in EM-Edition? Ein Turnier mitten in Krisen

Von dpa

i ARCHIV - Tausende Zuschauer verfolgen 2006 auf der Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin das WM-Fußballspiel zwischen Deutschland und Argentinien. Foto: Marcel Mettelsiefen/dpa/Archivbild

Das Sommermärchen der Fußball-WM 2006 in Deutschland ist vielen noch in bester Erinnerung. Kann die EM in diesem Sommer ähnlich wirken wie die Weltmeisterschaft vor 18 Jahren?