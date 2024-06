Schweizer streichen Augsburgs Mbabu aus EM-Kader

Anzeige

St. Gallen (dpa). Der deutsche Vorrunden-Gegner Schweiz wird ohne Kevin Mbabu vom FC Augsburg bei der Fußball-EM antreten.

Nationaltrainer Murat Yakin strich den Außenverteidiger, den der Bundesligist vom FC Fulham ausgeliehen hat, aus seinem Aufgebot, das er am Mittwoch weiter reduzierte. Genau wie Mittelfeldspieler Filip Ugrinic von den Young Boys Bern werde Mbabu für das Turnier aber auf Abruf stehen, teilte der Verband mit.

Er habe Leonidas Stergiou vom deutschen Vizemeister VfB Stuttgart den Vorzug vor Mbabu gegeben, erklärte Yakin. Der 22-Jährige könne sowohl in der Dreierkette als Innenverteidiger als auch in anderen Systemen auf der rechten Außenbahn flexibel eingesetzt werden.

Die Schweizer bereiten sich aktuell in St. Gallen auf die EM vor. Am Dienstag gewannen sie in Luzern ein Testspiel gegen Estland mit 4:0 (1:0). Am Samstag treffen sie zur Generalprobe noch auf Österreich, am Montag reisen sie in ihr Turnier-Quartier nach Stuttgart. Die Eidgenossen sind am letzten Vorrunden-Spieltag Gegner von EM-Gastgeber Deutschland. Die Partie findet am 23. Juni in Frankfurt statt.