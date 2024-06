Schweinsteiger über Kroos: Nicht genügend wertgeschätzt

Gemeinsam holten sie Titel beim FC Bayern München und wurden 2014 in Brasilien Weltmeister: Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos kennen sich gut. Die Heim-EM bietet dem jüngeren eine Chance.

München (dpa) – Fußball-Profi Toni Kroos hat bei der Heim-Europameisterschaft nach Meinung von Weltmeister-Kapitän Bastian Schweinsteiger die Gelegenheit, seinen sportlichen Ruf in der Heimat weiter zu verbessern. «Er hat die Chance, es allen zu zeigen, denn es ist schon der Fall, dass wir in Deutschland den Toni nicht immer wertgeschätzt haben oder er ein bisschen zu kurz kam», sagte der ehemalige Nationalspieler in einem Interview der «Sport Bild».

«Das gibt dir als Spieler natürlich die Motivation, es allen zu beweisen. Die Rückkehr ist für mich total verständlich, obwohl ich nicht gedacht hätte, dass er es macht», sagte Schweinsteiger.

Kroos hatte seine DFB-Laufbahn ursprünglich schon nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 für beendet erklärt. Nach fast drei Jahren Pause kehrte er schließlich doch noch einmal in die Nationalmannschaft zurück und gab bei den Länderspielen im März sein Comeback.

Vom Rücktritt zu einem der wichtigsten Spieler

Für das anstehende Turnier zählt der Champions-League-Sieger von Real Madrid zu den wichtigsten Profis im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Beim Testspiel gegen die Ukraine pausierte Kroos wegen des kurz zuvor bestrittenen Champions-League-Finales, am Freitag gegen Griechenland soll er wieder auf dem Feld stehen.

Kroos hat als einziger deutscher Fußballer sechsmal die Champions League gewonnen. 2014 wurde er Weltmeister mit Deutschland. Danach wechselte er vom FC Bayern München zu Real Madrid und holte mit den Spaniern alle wichtigen Trophäen im Vereinsfußball.