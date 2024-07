Scholz dankt DFB-Team und Helfern: EM etwas ganz Besonderes

Anzeige

Berlin (dpa). Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich wenige Stunden vor dem EM-Finale bei zahlreichen Protagonisten des Turniers in Deutschland bedankt. «Gemeinsam hat das Land mitgefiebert, gejubelt und auch eine kleine Träne verdrückt: Die EURO 2024 war etwas ganz Besonderes!», heißt es in einem X-Beitrag des SPD-Politikers. «Danke an unsere Jungs vom DFB-Team, die Fans aus aller Welt, die Ehrenamtlichen und das Sicherheitspersonal. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen!»

Spanien und England spielen heute im Berliner Olympiastadion den Europameister aus (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war in der Verlängerung des Viertelfinales an Spanien gescheitert.