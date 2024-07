Riesiges Fußballtor aus Berliner Fanzone steht zum Verkauf

Hunderttausende Menschen haben das große Fußballtor am Brandenburger Tor schon gesehen. Nach der EM sollte es eigentlich verschrottet werden. Jetzt tut sich eine neue Möglichkeit auf.

Anzeige

Berlin (dpa). Das riesige Fußballtor, das als Dekoration in der Fanzone der Fußball-EM am Brandenburger Tor steht, wird zum Verkauf angeboten. Eigentlich soll das Tor nach dem EM-Finale am kommenden Sonntag abgebaut und verschrottet werden, teilte die Stahlbaufirma FSE aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) mit. Sie hatte das Tor errichtet.

Wenn sich aber ein Käufer finde, könne auch ein Termin für die Abholung vereinbart werden. Das Tor ist 23 Meter hoch, 64 Meter breit und hat nach Angaben der Wittenberger Firma ein Gewicht von rund 40 Tonnen. Der Preis sei Verhandlungssache, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Aktuell wird es für 180.000 Euro bei Kleinanzeigen angeboten.