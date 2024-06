Rangnick erwartet höheres taktisches Niveau bei EM

Anzeige

Berlin (dpa). Österreichs Trainer Ralf Rangnick erwartet bei seiner ersten EM ein höheres taktisches Niveau als bei früheren Turnieren. «Ich vermute das jetzt einfach mal, wenn ich mir die Trainerkollegen so anschaue. Da sind sehr viele dabei, die eben auch schon Vereinstrainer waren», sagte der 65-Jährige in Berlin.

Als Beispiel nannte er DFB-Coach Julian Nagelsmann. «Das sorgt schon dafür, dass ich glaube, dass das taktische Niveau höher und anspruchsvoller sein wird, als man es sonst von Nationalteams und Europa- oder Weltmeisterschaften kennt», sagte der frühere Coach von RB Leipziger und der TSG 1899 Hoffenheim.

Die Trainer würden mehr gefordert sein. «Aber ich rede da jetzt auch selber als Neuling. Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich als Nationaltrainer an so einem Turnier teilnehme.» Rangnick ist seit Mitte 2022 Teamchef der Österreicher.

Die Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) startet kommenden Montagabend in Düsseldorf gegen Vizeweltmeister Frankreich in das Turnier. Am 21. und 25. Juni folgen in Berlin die Gruppenspiele gegen Polen und die Niederlande.