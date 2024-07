Prinz William und König Felipe mit Kindern im Olympiastadion

Anzeige

Berlin (dpa). Der englische Thronfolger Prinz William und der spanische König Felipe VI. haben zum EM-Finale in Berlin ihre Kinder mitgebracht. Neben William fiebert der 10 Jahre alte Prinz George mit den Three Lions gegen Spanien mit, neben dem spanischen König sitzt dessen Tochter Sofía (17).

Getrennt werden die Vertreter der Königshäuser durch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sitzt neben dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez.

Die britischen Royals erlebten ein sportliches Wochenende. Prinzessin Kate hatte am Nachmittag das Tennis-Turnier in Wimbledon besucht, die 42-Jährige zeigte sich gemeinsam mit Tochter Prinzessin Charlotte (9) nach monatelanger Krebsbehandlung zum zweiten Mal in der Öffentlichkeit.