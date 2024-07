Fußball, UEFA Euro 2024, EM, Spanien - Deutschland, Finalrunde, Viertelfinale, Stuttgart Arena, Blick in die Arena. Spaniens Pedri liegt verletzt am Boden. (zu dpa: «Pedri nimmt Kroos-Entschuldigung an: «Das ist Fußball»») Foto: Bernd Weißbrod/DPA